Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Статьи
Все материалы
Матчи
Главная
Футбол
OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 12:38

В ЦСКА сообщили, что Карраскаль пропустит матч за OLIMPBET Суперкубок России из-за повреждения

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил корреспонденту «СЭ», что полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль не сыграет в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Зенита».

«Хорхе Карраскаль пропустит матч за Суперкубок из-за повреждения. Футболист остался восстанавливаться в Москве», — сказал Брейдо «СЭ».

В прошедшем сезоне Карраскаль провел 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.

OLIMPBET Суперкубок России пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Начало встречи запланировано на 17.00 по московскому времени.

Хорхе Карраскаль
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
6
13
Читайте также
Судьба допуска России в Париж решится через неделю. Какие могут быть варианты?
Илон Маск остается самым богатым человеком планеты
Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова
Военкор показал кадры возможной передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Семак: "Показалось, что Лунев ошибся"
Победная раздевалка "Локомотива". Видео
"Локомотив" выиграл Суперкубок России
"Конфликт? У тренера всегда есть конфликт"
Безумная атмосфера Суперкубка России
Фаны "Локо" кидали бутылки. Чалов ответил
Гончаренко гуляет по улицам Нижнего Новгорода перед игрой за Суперкубок с "Локо"
Суперкубок, "Локомотив" - ЦСКА. Где все?!
"Локо": на матч со "Спартаком" - на МЦК
Как "Зенит" отмечал победу в Суперкубке
"Зенит" провел открытую тренировку перед ЦСКА
ВИДЕО! Раздевалка "Зенита"
Артем Дзюба: "Круто начинать карьеру в новом клубе вот так!"
Танцы Артема Дзюбы
"Зенит" - обладатель Суперкубка России!
"Зенит" - "Локомотив": перед матчем
Новый Суперкубок России!
Супердубль Бердыева!
Сергей Фурсенко в павильоне-презентации "Парка футбола"
Зенитовцы и армейцы после матча за Суперкубок
Суперкубок России. Стадион "Кубань" во время матча "Зенит" - ЦСКА
Сергей Семак: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Евгений Алдонин: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Александр Дюков: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Материалы сюжета: OLIMBPET Суперкубок России: «Зенит» — ЦСКА
Валуев надеется на победу «Зенита» в OLIMPBET Суперкубке России
«Соболев говорил мне: «Серега, все будет нормально!» А через 7 минут показал тот жест Роше...» Честное интервью Карасева
Игнатьев: «Кубковые трофеи выигрывают, как правило, те, кто больше этого хочет»
Прервет ли ЦСКА серию «Зенита»? Догонят ли петербуржцы армейцев по числу национальных трофеев?
Семин — про OLIMPBET Суперкубок: «У ЦСКА и «Зенита» есть изменения, никому не отдаю предпочтение»
Сергей Семак: «У Клаудиньо есть шанс сыграть с ЦСКА»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корнеев назвал фаворита матча за OLIMPBET Суперкубок между ЦСКА и «Зенитом»

Валуев надеется на победу «Зенита» в OLIMPBET Суперкубке России