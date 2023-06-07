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Суперкубок России

Сегодня, 18:30

Президент РФС Дюков объяснил выбор Казани для проведения Суперкубка-2023

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал решение о проведении OLIMPBET Суперкубка России в Казани.

«В этом году мы применили новый подход к выбору места проведения OLIMPBET Суперкубка России. В регионы было отправлено предложение подать заявки на проведение матча. Мы получили ряд заявок от городов, желающих принять Суперкубок, также регионы дали финансовые гарантии. РФС провел анализ полученных заявок, сделал расчеты потенциального финансового результата матча. Сегодня Исполком РФС принял решение провести OLIMPBET Суперкубок России 2023 в Казани. Столица Татарстана обладает опытом проведения спортивных соревнований самого высокого уровня, и мы уверены, что город организует отличный футбольный праздник для болельщиков. По нашим расчетам, игра на «Ак Барс Арене» также даст наилучший финансовый результат матча. Напомню, что большую часть выручки получат именно клубы участники, в прошлом году эта сумма превысила 150 млн рублей. Также мы учитывали, что регион максимально заинтересован в проведении матча и готов использовать наработки, которые Татарстан готовил к Суперкубку УЕФА», — приводит слова Дюкова официальный сайт РФС.

Матч за Суперкубок России пройдет 15 июля. Трофей разыграют чемпион России «Зенит» и победитель FONBET Кубка России — ЦСКА или «Краснодар» (финал 11 июня).

Футбол
РФС
Александр Дюков
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