Прервет ли ЦСКА серию «Зенита»? Догонят ли петербуржцы армейцев по числу национальных трофеев?

Игорь Рабинер — перед встречей двух королей суперкубка .

У ЦСКА пауза между сезонами — на две недели меньше, чем у «Спартака» или «Локо»

Едва успели выдохнуть после суперфинала Кубка России «Краснодар» — ЦСКА 11 июня, завершившего прошлый сезон, — как чуть больше месяца спустя начинается следующий. И снова матчем с приставкой «супер» — только теперь не суперфинал, а суперкубок. Остается только пожелать, чтобы мы увидели и суперфутбол.

Так вышло, что армейцы — участники обоих этих матчей, а значит, их пауза между двумя сезонами на две недели меньше, чем, например, у «Спартака», «Локомотива» или «Динамо». Но едва ли Владимиру Федотову, уже выигравшему с красно-синими один трофей и находящемуся в 90 минутах от победы в другом, придет в голову на это жаловаться. У него совсем другие заботы — ни одного летнего новичка, продажа Хесуса Медины прямому конкуренту, упущенный Марио Фернандес...

ЦСКА — самый титулованный клуб России по числу национальных трофеев. Шесть чемпионских титулов, восемь кубков и семь суперкубков составляют в общей сложности 21 — выражаясь карточным языком, очко. Победой в серии пенальти над «быками» красно-синие обошли на один титул «Зенит», у которого их двадцать — девять чемпионств, четыре кубка и те же самые семь суперкубков. Догонит ли в Казани чемпион обладателя кубка снова или увеличит отставание?

В суперкубке ЦСКА и «Зенит» — безусловные короли. Каждый из них выиграл их больше, чем все остальные клубы, вместе взятые. Тут, конечно, надо отметить, что этот матч-турнир проводится лишь с 2003 года. То есть, играйся суперкубок в 1990-е и начале 2000-х, трофеев у «Спартака», вне всяких сомнений, было бы намного больше. Если считать с 1994 года (в 1993-м Суперкубок России был бы невозможен, ведь в 1992-м еще завершался Кубок СССР-СНГ, а первый российский только стартовал) и исходить из сегодняшних правил, когда в случае золотого дубля чемпион встречается в суперкубке с серебряным призером, то в девяти непроведенных его розыгрышах восемь раз участвовал бы «Спартак», четыре — «Локомотив», два — «Динамо», по разу — «Торпедо», «Алания», ЦСКА и «Зенит».

У «Локомотива» суперкубков — три (все взяты при Юрии Семине, как и все три чемпионства, и шесть из девяти кубков), у «Рубина» — два, у «Спартака» — один. Итого шесть. У красно-синих же и сине-бело-голубых — по семь, причем «Зенит» настиг соперника рывком в последние три года — проиграв «Локомотиву» летом 2019-го — 2:3, в последующие сезоны он неизменно брал свое, причем в двух свежайших случаях с крупным счетом — 3:0 у «Локо» и 4:0 у «Спартака». Так что возникает еще один вопрос — остановит ли 15 июля Федотов эту серию Сергея Семака?

Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Семак пока на четвертом месте по российским трофеям в истории. Но может догнать лидера, Семина, уже в этом сезоне

Кстати, о персональном тренерском зачете трофеев, посчитать которые мне пришло в голову как раз после упоминания Семина. Если брать только российские времена и турниры, без учета зарубежных чемпионатов (Юрий Палыч ведь, напомню, выиграл чемпионат Украины с киевским «Динамо»), еврокубков (конкретно — Кубка УЕФА у Валерия Газзаева во главе ЦСКА), чемпионатов и кубков СССР (там было золото у Олега Романцева в «Спартаке» 1989 года и Кубок СССР-СНГ 1992 года), то пятерка лидеров получается следующая:

1. Юрий Семин — 12 (3 чемпионства + 6 кубков + 3 суперкубка) плюс один в роли президента «Локо»;

2. Олег Романцев — 11 (8 чемпионств + 3 кубка)

3. Валерий Газзаев — 10 (4 чемпионства + 4 кубка + 2 суперкубка)

4. Сергей Семак — 9 (5 чемпионств + 1 кубок + 3 суперкубка)

5. Леонид Слуцкий — 7 (3 чемпионства + 2 кубка + 2 суперкубка)

То есть по идее, если 47-летний Семак в наступающем сезоне возьмет все три трофея, то догонит лидера, Семина. А не в этом, так в следующем или через один. Или, как говорится, не все так однозначно?

Вокруг лидеров «Зенита» постоянно возникают какие-то трансферные слухи. То футбольный агент Тимур Гурцкая запускает инсайд о 50-миллионном (в евро) предложении по Малкому из Саудовской Аравии, который пока, правда, никто не подтвердил. То все время кто-то из Европы или Южной Америки интересуется Клаудиньо — по последним данным, «Фламенго». Разноречивые данные, вернется ли в расположение клуба Вендел. Пока его нет, хотя сезон уже начинается.

Уход любого из этой тройки по «Зениту», безусловно, ударит — как ударила по игре команды в атаке по ходу недавнего матча с «Фенербахче» травма Клаудиньо в первом тайме. Судя по высказываниям Семака, в суперкубке бразилец не сыграет либо в лучшем случае выйдет на замену.

Но не стоит считать, что уход кого-то из этой тройки (если только не двоих и тем более не троих сразу, чего в «Зените», конечно, не допустят) приведет к обрушению команды Семака. Ведь и Малком долго не становился тем, каким мы его увидели в блестящем для него прошлом сезоне. И у Клаудиньо после великолепного позапрошлого года был довольно затяжной спад, прерванный только весной. Инструментарий у главного тренера петербуржцев настолько разнообразен, что потеря одного, даже лучшего игрока далеко не фатальна. В конце концов, купят в Бразилии еще кого-то очень талантливого — скаутинг в этой стране поставлен у «Зенита», кажется, уже не хуже, чем в свое время у «Шахтера» при Мирче Луческу. Румын ведь и Алексею Миллеру, говорят, очень советовал пойти по этому пути. Босс «Газпрома» прислушался, и это сработало — только уже без самого Луческу.

А важнейшая фигура всех чемпионств «Зенита» при Семаке — Вильмар Барриос — снова остается, и этот фактор стабильности в средней линии — лучшая новость, какую только могли услышать в Санкт-Петербурге. Уход Далера Кузяева в «Гавр» — да, ухудшит баланс между атакой и обороной, поскольку и его объем работы, и навыки на обеих половинах поля решали для команды много проблем. Порой трансферы таких не самых ярких, но очень полезных игроков влияют на происходящее сильнее, чем можно предположить.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

75% на победу «Зенита» и на то, что одна команда не забьет

Вернемся, впрочем, к OLIMPBET Суперкубку. «Зенит» с ЦСКА в нем встречались трижды. Два раза клуб с берегов Невы выиграл по 1:0 — в 2011-м при Лучано Спаллетти забил Алексей Ионов, а в 2016-м при Луческу — Маурисио. Не главные, согласитесь, зенитовские звезды, хотя самым, пожалуй, большим ноунеймом из авторов победных голов в этом турнире следует считать армейца Хетага Хосонова, забившего «Локомотиву» в овертайме в 2018-м. А вот когда ЦСКА единственный раз выиграл в суперкубке у «Зенита» — 3:0 в 2013-м, мячи забили люди именитые — дубль на счету Кейсуке Хонды, еще один мяч — Сергея Игнашевича.

То есть по этой логике, во-первых, одна из команд должна не забить (в отличие, например, от пары «Зенит» — «Локомотив», у которой в случае их встреч в суперкубке все четыре раза забивали и те и другие). Во-вторых, если на табло отметится ЦСКА, то это будет Федор Чалов или еще кто-то из топов, а если «Зенит», то, напротив, какой-то нерезультативный в обычной ситуации игрок. Неужели Матео Кассьерра? Либо новичок — мне хотелось бы увидеть в соревновательных условиях Дмитрия Васильева, интересно проявившего себя на Кубке PARI Премьер против «Црвены Звезды» и «Фенербахче».

Интересно, объявит ли «Зенит» о переходе Марио Фернандеса до суперкубка, что, безусловно, моментально взметнет градус игры и эмоции болельщиков. В любом случае он наверняка не сыграет и даже не будет в заявке, но сам факт такого трансфера едва ли поспособствует выполнению изначальной договоренности болельщиков двух клубов об отсутствии нецензурной лексики. Не удивлюсь, впрочем, если «Зенит» все же сделает это специально — чтобы немного потроллить соперника. Мне кажется, это в духе, например, гендиректора клуба из Санкт-Петербурга Александра Медведева.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Если судить по статистике, шансы «Зенита» на победу значительно выше — ведь этот суперкубок будет 21-м, а из двадцати предыдущих в пятнадцати случаях трофей выигрывал чемпион, а не обладатель кубка или серебряный призер (ЦСКА в данном случае два этих статуса совместил). 75% на победу обладателя золотых медалей — это серьезно. Причем так пошло сразу, как только появился суперкубок, — шесть раз подряд его выигрывал чемпион.

Ту серию прервал в 2009 году «Рубин», проигравший ЦСКА Зико. И что с того? Команда Курбана Бердыева повторила успех предыдущего сезона, причем сделала это намного ярче, чем в первый раз, а заодно обыграла «Барселону» на «Камп Ноу». Зико же не доработал с армейцами и до осени, больше ничего с армейцами не добившись.

Говорит этот случай о том, что на суперкубок вообще не нужно смотреть как на что-то, предопределяющее судьбы команд в следующем сезоне. Допустим, выиграл «Спартак» у «Локомотива» в 2017-м, но чемпионом после этого стал именно «Локо», тогда как красно-белые в последних турах упустили даже место в Лиге чемпионов. И примеров таких — тьма. Как, впрочем, и обратных — становился тот же «Зенит» обладателем суперкубка три последних розыгрыша подряд, а потом брал и первенство.

Поэтому давайте жить футболом здесь и сейчас, не задумываясь о том, что с «Зенитом» и ЦСКА будет дальше. Стартует новый сезон, и один из двух российских топ-клубов после этого матча выйдет вперед конкурента по числу выигранных суперкубков и поднимет трофей — 22-й в постсоветские времена у ЦСКА или 21-й у «Зенита».

А для Казани, где этот матч пройдет, случится возвращение в РПЛ — сначала через два чужих клуба, а потом уже через свой «Рубин». Но это — уже совсем другая история.

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