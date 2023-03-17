Агент Дивеева — о невызове футболиста в сборную: «Вероятно, это связано со степенью готовности Игоря к играм»

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался об отсутствии футболиста в окончательном списке сборной России на мартовские матчи.

«Почему не вызвали Дивеева, я не могу сказать. Лучше обратиться к главному тренеру сборной. Вероятно, это связано со степенью готовности Игоря к играм. Он пока не готов играть полную игру, выходит на замену, набирает форму. Возможно, с этим, это я лишь предполагаю. Игорь после паузы на подъеме. Чувствует себя хорошо. То, что Дивеев начал играть, это такой хороший импульс к настрою на игру и работу», — цитирует Еремина Metaratings.ru.

Сегодня, 17 марта, сборная России объявила окончательный состав национальной команды на мартовские сборы. Всего в список вошли 29 футболистов.

Сборная России начнет сбор 19 марта в Новогорске. 23 марта команда проведет товарищеский матч против Ирана в Тегеране, 26 марта россияне сыграют против Ирака в Санкт-Петербурге.