ЦАФА: «Состав участников турнира, где может сыграть сборная России, пока не утвержден»

Пресс-атташе Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА) Полат Аллагулиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о подготовке к турниру, на котором может выступить сборная России.

«Все страны уже дали согласие на участие, в том числе, Россия заинтересована в участии. Но есть некоторые моменты, которые нужно согласовать. Восьмая команда пока неизвестна. Окончательный список участников будет известно скоро», — сказал Аллагулиев «СЭ».

13 марта сообщалось, что сборная России может принять участие в первом чемпионате Центральной Азии. Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.