Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

7 сентября, 11:20

Агент Головина объяснил причины непопадания игрока в расширенный состав сборной России

Владимир Пушкарев
,  
Артем Бухаев
Александр Головин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина в разговоре с «СЭ» объяснил причины непопадания футболиста в расширенный состав сборной России.

«Причина — проблема с логистикой. Все согласовано с главным тренером и тренерским штабом сборной. Сейчас физически очень энергозатратно добираться», — сказал Клюев «СЭ».

В среду, 7 сентября, тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал расширенный состав национальной команды перед осенним учебно-тренировочным сбором. Всего в список попали 35 игроков.

23 сентября сборная России проведет товарищеский матч в Бишкеке с командой Киргизии. Также в ноябре национальная команда сыграет на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.

Сборная России по&nbsp;футболу. Сборная России объявила расширенный состав на матч с Киргизией
Александр Головин
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
1
1
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Черчесов надеется, что сборная России сыграет и в ноябре
Александр Сторожук сообщил, почему Никита Кривцов покинул расположение сборной России
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
«Я готов рассматривать, почему нет?» Юран в будущем хотел бы поработать в сборной России
Кержаков: «Для нашей сборной важны любые международные игры»
В Боснии пообещали собрать команду на товарищеский матч против сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Газзаев считает, что сборной необходимы товарищеские матчи: «Рано или поздно нас допустят до отборочных игр»

Агент Карпукаса отреагировал на попадание футболиста в расширенный состав сборной России