Акинфеев не примет участия в ретро-матче между сборной России и «Зенитом»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не сыграет в ретро-матче между «Зенитом» и сборной России. Об этом сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

31 мая сообщалось, что РФС прорабатывает вопрос организации ретро-матча между сборной России образца 2008 года и сине-бело-голубыми. Игра может пройти в Санкт-Петербурге 15 июня.

Акинфеев является бронзовым призером чемпионата Европы в составе национальной команды России.

В текущем сезоне 37-летний голкипер провел 28 матчей за ЦСКА в РПЛ, пропустил 26 мячей и 10 игр отстоял на ноль.