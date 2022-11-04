Мостовой: «В «Зените» большую часть в основном составе выходят иностранцы, а в «Спартаке» — российские футболисты»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на попадание восьми футболистов московской команды в расширенный список сборной России на товарищеский матч с Таджикистаном.

— Не удивило, что в расширенном списке оказалось восемь футболистов «Спартака» и всего четыре представителя «Зенита?

— Не удивило. Статистически это нормально. В «Зените» большую часть в основном составе выходят иностранцы, а в «Спартаке» — российские футболисты, кроме двух-трех. Удивления нет. Если бы все эти иностранцы играли в «Спартаке», то русские бы сидели. Единственное, что меня удивляет — это расширенный список. Мне вчера сказали, что там более 30 человек. Это куда? Зачем? Почему? На игру с Таджикистаном, которая ничего не решает.

— Чье появление в расширенном списке сборной для вас оказалось неожиданным?

— Ни одна фамилия не удивила. Меня вчера спросили про Пиняева, а почему Пиняева нельзя вызывать? Пиняев для своего молодого возраста играет намного лучше, чем многие возрастные, а у него еще впереди вся футбольная жизнь. Его природа наградила талантом и он будет его раскрывать. Хороший вопрос про расширенный список спросили. Если бы у нас был обычный список, то я может быть удивился какой-то фамилии, а в расширенном... можно вызвать кого угодно, — приводит слова Мостового «Спорт День за Днем».

17 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Таджикистаном. Встреча пройдет на «Центральном республиканском стадионе» в Душанбе.