Агент Денисова — о попадании в расширенный список сборной: «Данил воспринял это позитивно, но не летает в облаках»

Агент полузащитника «Спартака» Даниила Денисова Александр Маньяков в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание игрока в расширенный список сборной России.

«Пообщались с Даниилом об этом вызове, эмоции только положительные! Особо внимания на об этом не заострял, это еще не окончательный список. Неизвестно, поедет он на сборы или нет. Но то что Валерий Георгиевич обратил внимания на Денисова — это очень хорошо! Даниил положительно воспринял это, но не летает в облаках. Когда на молодых футболистов обращает внимание тренер сборной, это подчеркивает, что парень движется в правильном направлении. Он заслужил внимание главного тренера национальной команды своей игрой», — сказал Маньяков «СЭ».

В нынешнем сезоне 20-летний футболист провел за московский клуб 15 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.