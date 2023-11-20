Ассоциация футбола Кубы купила игрокам бутсы в Волгограде перед матчем с Россией

Футболисты сборной Кубы прилетели на матч со сборной России в Волгограде без необходимых бутс. Генеральный секретарь Ассоциации футбола страны Мигель Анхель Диас объяснил, что на Кубе используются бутсы с короткими шипами из-за синтетического поля.

«Купили нужные бутсы в Волгограде. Качество было не столь важно, сколько характеристика обуви, чтобы была возможность нормально сыграть в футбол на таком газоне», — заявил Диас «Матч ТВ».

Сборные России и Кубы сыграют сегодня, 20 ноября. Начало встречи — в 19.30 мск.