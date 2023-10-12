Белл: «Когда у Карпина отбирали мяч, он все равно оставался чрезвычайно опасным»

Легендарный вратарь сборной Камеруна Жозеф-Антуан Белл в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об игровой карьере тренера сборной России Валерия Карпина.

«Помню Карпина больше как игрока. Не видел его в деле в качестве тренера. Отмечу его технику! Он очень много трудился даже несмотря на то, что был одарен технически. Когда у такого игрока отбирали мяч, он все равно оставался чрезвычайно опасным, потому что мог снова забрать мяч», — сказал Белл «СЭ».

54-летний Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году, а с прошлого года совмещает работу в клубе и в сборной России.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало встречи — в 19.00 мск.