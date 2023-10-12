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Сегодня, 10:30

В Камеруне считают Головина лидером сборной России: «Способен тянуть за собой команду»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Легендарный вратарь сборной Камеруна Жозеф-Антуан Белл в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал самого опасного российского игрока.

«Как в СССР, так и в России, команда в принципе была сильна своим единством. Даже если у них были футболисты, которые выделялись. Например, Олег Блохин — выдающийся футболист! В последний раз, когда я видел их игру — тоже так было. Головин — самый сильный. Он способен составлять угрозу и тянуть за собой команду. Думаю, назову Александра главной угрозой», — сказал Белл «СЭ».

Александр Головин пропустит товарищеские матчи с Камеруном и Кенией из-за травмы.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало встречи — в 19.00 мск.

Александр Головин
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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