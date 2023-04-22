Белоус: «Пусть будет на совести «Зенита» то, что они сделали Клаудиньо гражданство России»

Футбольный функционер Юрий Белоус отреагировал на желание полузащитника «Зенита» Клаудиньо играть за сборную Бразилии.

«Я за то, чтобы в сборной России играли люди, рожденные в нашей стране. Мотивация Клаудиньо получить российский паспорт не в том, чтобы играть за национальную команду. Так он не будет считаться легионером в «Зените» и иметь определенные налоговые преференции. Был опыт Тчуйсы, который тоже получал российское гражданство. Романцев думал, что он будет играть в сборной правого защитника, и через неделю Тчуйсе после получения паспорта уехал играть за сборную Камеруна.

Никаких иллюзий в отношении новоявленных россиян быть не должно. Пусть будет на совести «Зенита» то, что они сделали Клаудиньо российское гражданство. Для него паспорт РФ — это дополнительные возможности. Смешно говорить на тему того, что Клаудиньо у нас харчуется, как сказал один журналист. Бразилец прагматично решает свои вопросы. Надо более ответственно подходить к таким людям, получающим гражданство», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

Получивший гражданство РФ Клаудиньо заявил, что не будет выступать за сборную России и надеется попасть в команду Бразилии.

В нынешнем сезоне 26-летний Клаудиньо провел за «Зенит» 26 матчей, забил 3 гола и отдал 10 результативных передач.