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Сегодня, 23:18

Бышовец прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«В отличие от многих у меня есть опыт работы со сборной Кореи. Мы участвовали в Кубке Азии, мировых первенствах и Олимпийских играх. Если говорить об уровне азиатских команд, то на чемпионате мира в Катаре мы видели Японию и Южную Корею. Потенциал у них есть, и он распространяется не только на матчи между азиатскими командами. Развитие в целом мы тоже видим. Но, мне кажется, с вопросом перехода слишком много сложностей. Их не учитывают те, кто пытается организовать этот переход, потому что там уровень не столь конкурентоспособный, чтобы привлекать болельщиков», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

Исполком РФС по возможному переходу в АФК состоится 30 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://betonmobile.ru/byishovets-prokommentiroval-vozmozhnyiy-perehod-rfs-v-afc
Анатолий Бышовец
РПЛ
РФС
УЕФА
ФИФА
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