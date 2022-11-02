Мостовой: «Когда еще сборной Таджикистану выпадет возможность сыграть просив России»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.

«Было понятно, что Босния и Герцеговина к нам не приедет, поэтому будем играть с Таджикистаном, когда еще этой сборный выпадет возможность сыграть против нас. Для них товарищеский матч против нас — это замечательно. Нам это ничего не даст. Многие не смотрели матч с Киргизией, многие даже не помнят его», — сказал Мостовой «СЭ».

Товарищеский матч Таджикистан — Россия состоится 17 ноября в Душанбе, начало игры запланировано на 18.00 по московскому времени.