Ловчев: «Какое азиаты слабее? Мы с Киргизией и Таджикистаном ничего не можем показать»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал «СЭ» уровень азиатского футбола.

«Конечно, играть надо! Люди говорят: «А с кем играть?». Не забывайте, что сборные Германии и Испании вылетели от Японии. Пока мы все там разговаривали, японцы привезли к себе заметных футболистов. Футбол у них вырос. Тот же Хонда, который играл у нас, довольно квалифицированный спортсмен. Когда мы говорим, что АФК нам не годится, побойтесь Бога... Сегодня наша сборная и российские футболисты довольно слабые. Нам надо где-то играть и набираться опыта. Какое азиаты слабее? Мы с Киргизией и Таджикистаном ничего не можем показать. Австралия выступала на ЧМ и выглядела довольно прилично. Южная Корея тоже. Из всех этих стран игроки выступают в Европе в довольно сильных командах. А где наши? Кокорин, который начинал с Италии, а сейчас — на Кипре... Не нам сегодня выпендриваться, что мы такие сильные и куда-то попадаем к слабым командам», — сказал Ловчев «СЭ».

27 декабря стало известно, что РФС перенес голосование о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Ожидается, что голосование пройдет до 31 декабря.