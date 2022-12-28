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Сегодня, 13:25

Итальянский журналист назвал опасным прыжком в неизвестность возможный переход российского футбола в Азию

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Полузащитник сборной России Роман Ежов в товарищеском матче против Киргизии.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Итальянский журналист Россано Доннини в интервью «СЭ» выразил сомнения в необходимости перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Что касается чисто спортивного аспекта, то мне данный шаг представляется опасным прыжком в неизвестность с риском больше потерять, чем приобрести. С точки зрения вашего клубного футбола вообще не вижу никаких очевидных плюсов в таком переходе. Если же брать национальную сборную, то гипотетически плюс только один — это участие в чемпионате мира-2026. В восьмерку лучших команд Азии сборная Россия обязана отбираться даже в ее нынешнем состоянии.
Но и тут ведь вопрос: а что будет, если ФИФА в последний момент не допустит вашу команду на ЧМ-2026 по политическим мотивам? Кто вообще сейчас может что-либо гарантировать на три года вперед, когда в мире все меняется чуть ли не каждый месяц?» — сказал Доннини «СЭ».

Голосование по вопросу о переходе РФС из УЕФА в АФК состоится до 31 декабря 2022 года. В данный момент российские клубы и сборная отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

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Футбол
РПЛ
РФС
Сборная России по футболу
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