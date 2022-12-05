Черышев — о возможном переходе России в АФК: «Главное — разрешит или не разрешит ФИФА. Это зона неизвестности»

Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию (АКФ).

«Честно скажу, не знаю, положительный это шаг или отрицательный. Мы прекрасно понимаем, что все равно уровень европейского футбола намного выше, чем в Азии. Так что к этому моменту надо правильно подойти. Все надо взвешивать, отсматривать. Но сборная должна собираться, должна играть. И в лиге должна быть конкуренция, игроки должны бороться за 1-4 места, чтобы принимать участие в международных турнирах — тогда будет конкуренция и появится поток иностранных футболистов, которые смогут помочь нашим командам.

Однако главное — разрешит или не разрешит ФИФА. Я не знаю, вот честно. Турниры все равно проходят под эгидой ФИФА. Этот вопрос самый трудный, тяжелый. Зона неизвестности", — приводит «РБ Спорт» слова Черышева.

В конце ноября глава РФС Александр Дюков заявил, что союз обсудит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола на ближайшем заседании исполкома организации.