Быстров считает, что РФС нужно переходить в Азиатскую футбольную федерацию

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую футбольную федерацию (АФК).

«Посмотрите, Япония, Корея, другие азиатские команды на ЧМ показывают достаточно качественный футбол. И если выбирать между «не играть нигде» и «играть в Азии», то я двумя руками и ногами за переход. Смысл унижаться, ложиться под УЕФА, думать, что у нас заберут лицензии... Ничего страшного — как забрали, так потом и отдадут. Будем играть там, где можем играть. Идея турнира с участием команд из бывшего СССР? Чемпионат СССР славился наличием команд с разными стилями, сумасшедшей конкуренцией. В идеале надо к этому стремиться, но, как получится, неизвестно. Эта идея пока не обсуждается, потому что пока петух не клюнет в одно место, мало кто что делает», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что организация рассмотрит вариант с возможным переходом в АФК на ближайшем исполкоме.

В начале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах.