Чинквини: «Россия должна обыгрывать Таджикистан и Узбекистан со счетом 3:0, уровень команды Карпина намного выше»

Известный итальянский менеджер Оресте Чинквини рассказал о нежелании сильных футболистов приезжать в Россию.

«Отстранение от европейских соревнований — большая проблема для России. Сильные футболисты сейчас не хотят приезжать в Россию, потому что качество чемпионата не высокое. Клубам нужно играть с сильными соперниками и тогда появится возможность становиться лучше», — приводит «РБ Спорт» слова Чинквини.

Также он ответил на вопрос, на какой результат могла бы рассчитывать сборная России, если бы выступала на ЧМ-2022 в Катаре.

«Сложно строить догадки. Последние результаты сборной России были не слишком хорошими в матчах против не самых сильных соперников. Россия должна обыгрывать Таджикистан и Узбекистан со счетом 3:0, уровень команды Карпина намного выше», — добавил специалист.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские команды и клубы от участия в турнирах под эгидой организации.

В 2022 году национальная команда России провела три товарищеских матча — против Кыргыстана (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).