Хлусевич: «Практически ничего не знал об Иране до этого сбора»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич рассказал, что его больше всего удивило в Иране.

«Практически ничего не знал об Иране до этого сбора. Больше всего поразило, что разница во времени между Москвой и Тегераном составляет 30 минут! До сих пор я был уверен, что она может быть кратна только часу. Узнал, что в Иране, как и в России, распространены самовары. В аэропорте Тегерана сразу в этом убедился: при выходе можно было налить чайку из большого самовара. До этого я играл в Туле и очень часто видел самовары, было приятно ощутить себя как дома», — приводит слова Хлусевича пресс-служба сборной России.

Матч команд состоится сегодня, 23 марта, начало — 20.00 мск.