Радич: «Уровень сборной России поднимется, если 50 футболистов будут играть за рубежом»

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич рассказал, что нужно сделать для поднятия уровня сборной России.

«Уровень сборной России поднимется, если, условно, 50 российских футболистов будут играть за рубежом. И будут там лидерами. Но мы понимаем, это невозможно. Не поедут 50 человек даже в средние испанские клубы. Столько туда и не пригласят. А 1-3-5 футболистов — это в любом случае мало. У Сербии много футболистов играют за рубежом. Но это связано с характером. Мы понимаем: чтобы заработать на жизнь, надо уезжать. Здесь это сделать сложно. А в России есть ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Спартак» — игроки стремятся туда. Там они заработают и будут довольны. А менять тенденцию и отправляться за рубеж — это сложный процесс. Сейчас российские футболисты, видимо, не готовы идти в средние клубы и быть там лидерами. Футболисты предпочитают оставаться на родине. Но это нормально. Если бы имел возможность в Сербии играть в хорошем клубе, получать большие деньги, выступать в еврокубках, то тоже бы никуда не поехал. В России 5-6 клубов платят очень хорошие зарплаты, поэтому игроки никуда не спешат», — приводит слова Радича «РБ Спорт».

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).