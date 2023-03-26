Дюков — о чемпионате ЦАФА: «Мы окончательное решение еще не приняли»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном участии сборной России в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (ЦАФА).

— Появилась какая-то конкретика по летнему азиатскому турниру ЦАФА?

— Мы окончательное решение еще не приняли, но эта та возможность, которую надо обсудить. Решение мы примем в апреле.

— Не смущает ли календарь? Турнир будет проходить, когда еще не закончится сезон в России.

— Чемпионат России у нас закончится. Предстоит финал Кубка России, но финал состоится именно в эту дату и никаких переносов не будет.

— Что, если в финале будут задействованы игроки сборной?

— Финал Кубка России состоится. Те команды, которые выйдут в финал, примут участие в этом финале своими оптимальными составами.