Дюков: «Карпин — человек спортивный, азартный и волевой. Безразличия с его стороны я не видел»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о словах Министра спорта РФ Олега Матыцина, который упрекнул главного тренера сборной России Валерия Карпина за выражение безразличия.

— Наверное, была не совсем точная формулировка. И то, что ответил Валерий Георгиевич, в какой-то части было вырвано и контекста. Я знаю его и его отношение к работе в сборной. Это для него честь и ответственность. Безразличия с его стороны я не видел. Каждый тренер хочет побежать и достигать тех целей, которые стоят перед командой. Карпин — человек спортивный, азартный и волевой. Поэтому он ставит эти цели. Если говорить обо мне, как о руководителе, также перед организациями стоят цели, и мне интересно их достигать и выполнять задачи.

— Вы собираетесь переговорить с министром на тему того, почему он так резко отреагировал?

— Накануне игры было бы неправильно устраивать разбирательства и проводить расследование, кто что сказал или написал. Но важно разобраться, что было сказано Валерию Георгиевичу. Были ли эти слова искажены, или как-то иначе пересказаны, и почему такая реакция была со стороны министерства спорта?