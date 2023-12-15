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Сборная России

Сегодня, 21:34

Гайич поддержал проведение товарищеского матча между сборными России и Сербии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Милан Гайич заявил, что поддерживает проведение товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«Сегодня я увидел в газетах, что идут переговоры о возможном матче между сборными России и Сербии, но больше мне ничего об этом неизвестно, честно говоря. Посмотрим, к чему все это приведет. Хотел бы я, чтобы этот матч состоялся? Почему бы и нет», — приводит слова Гайича «РБ Спорт».

Сборная России может провести товарищеский матч с Сербией в Санкт-Петербурге в конце марта 2024 года, если сербская федерация футбола получит одобрение от ФИФА и УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/milan-gajich-match-rossii-i-serbii-pochemu-by-i-net/
Милан Гайич
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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