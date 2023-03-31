Газизов поделился мыслями по поводу возможного перехода российского футбола в Азию

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что думает о возможном переходе РФС под эгиду Азиатской конфедерации футбола (AFC).

«Я все-таки за то, чтобы мы играли, а как это будет, должны решать люди, на которых лежит эта ответственность. Что-то советовать я могу, но лучше это делать в кулуарах, а не через средства массовой информации. Еще раз: я за то, чтобы команда играла, чтобы она показывала зрелищный футбол, и футбол в стране и, в частности, в нашей республике развивался. А дальше — есть люди, ответственные за эти вопросы», — цитирует Газизова «Газета.Ru».

Российские клубы и сборная в марте 2022 года были отстранены от участия в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).