Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 16:45

Газизов поделился мыслями по поводу возможного перехода российского футбола в Азию

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что думает о возможном переходе РФС под эгиду Азиатской конфедерации футбола (AFC).

«Я все-таки за то, чтобы мы играли, а как это будет, должны решать люди, на которых лежит эта ответственность. Что-то советовать я могу, но лучше это делать в кулуарах, а не через средства массовой информации. Еще раз: я за то, чтобы команда играла, чтобы она показывала зрелищный футбол, и футбол в стране и, в частности, в нашей республике развивался. А дальше — есть люди, ответственные за эти вопросы», — цитирует Газизова «Газета.Ru».

Российские клубы и сборная в марте 2022 года были отстранены от участия в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/31/20103457.shtml
Сборная России по футболу
Шамиль Газизов
0
Читайте также
Минспорта Франции заявило, что рекомендации МОК не предопределяют участие спортсменов из России в Олимпиаде
МОК прервал речь биатлонистки, выступавшей против участия России в Олимпиаде
В США указали на ложь главы Пентагона об Артемовске
НАТО обеспечит Киев всем необходимым для контрнаступления
Белый дом заявил о невозможности исключения России из Совбеза ООН
Военный эксперт из США предрек бегство Зеленского в Израиль
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Чернышов: «Если будет гарантия участия сборной России в отборе на ближайший ЧМ, то надо решаться на переход в Азию»
Дмитрий Тарасов: «Поддерживаю переход в Азию»
«Работаем над тем, чтобы вернуться в европейский футбол». Президент РФС Дюков — об итогах исполкома
Дюков — о рабочей группе: «Дорожная карта, как мы ее видим, в РФС есть. Нужно, чтобы ее согласовали наши коллеги»
Дюков: «Вопрос перехода в Азию на заседании исполкома РФС не рассматривается»
Дюков: «Мы ставим задачу возвращения сборной России к европейским соревнованиям»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кафанов объяснил отсутствие Лантратова на мартовском сборе национальной команды

Кафанов рассказал, почему не стал вызывать Хайкина на матчи с Ираном и Ираком