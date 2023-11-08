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Сборная России

Сегодня, 14:28

Гладилин считает, что из игроков сборной России некого выделить

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о выборе тренерским штабом сборной России футболистов на очередной сбор национальной команды.

«Тренерский штаб очень тщательно следит за игроками. Они сами работают в чемпионате, регулярно получают информацию, матчи хорошо транслируются. Даже не надо кого-то посылать на игры, чтобы посмотреть на какого-то конкретного игрока. А выделять кого-то из «сборников» сейчас смысла нет, потому что нет очевидных лидеров. Если игрок попадает в стартовый состав и показывает себя, то имеет шансы попасть в сборную. Но матч ни к чему не обязывает, и Карпин дает возможности всем и смотрит варианты на будущее», приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Сборная России начнет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске 13 ноября, а 20 ноября она проведет товарищеский матч с национальной командой Кубы. Игра состоится в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/07/21661237.shtml?updated
Футбол
Сборная России по футболу
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Гладилин считает, что в командах РПЛ нет лидера уровня Головина