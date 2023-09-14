Глебов: «Интенсивность в матче с Катаром была выше, чем в РПЛ»

Полузащитник сборной России Данил Глебов считает, что в товарищеских матчах против Ирана и Катара интенсивность была выше, чем в матчах чемпионата России.

«В первые 20-25 минут мы хорошо играли. Если бы забили в тех моментиках, которые были, я думаю, игра по-другому сложилась бы. Понятно, что игра с Катаром была для нас непростой. Все равно видно, что по интенсивности все у нас побыстрее, чем в чемпионате. Хотя в матче с Ираном интенсивность была еще более высокая. В Катаре она была пониже, но все равно выше, чем в РПЛ. Наверное, поэтому немножко тяжеловато нам было. Если первые 20-25 минут сыграли хорошо, то потом были проблемы, потому что подсели, подустали и отдали инициативу сопернику», — цитируют «Известия» Глебова.

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1). В марте сборные России и Ирана сыграли вничью — 1:1.