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Сегодня, 14:26

Глушаков заявил, что надеется на вызов в сборную России

Виктория Кравченко
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что не завершил карьеру в сборной России. Он верит, что может быть вызван в национальную команду.

— Нет, конечно. Не завершил.

— Верите, что еще можете туда попасть?

— А почему нет? В нашей жизни все возможно.

Футболист также признался, что с главным тренером сборной России Валерием Карпиным он не обсуждал свое возможное возвращение.

— А что, разве надо спрашивать что-то? Нет, я с ним не говорил об этом, ха-ха, — цитирует Глушакова «РБ Спорт».

На данный момент Глушаков выступает в костромском «Спартаке» из второй лиги. Контракт игрока рассчитан до лета 2024.

На счету 36-летнего футболиста 5 голов в 57 матчах за национальную команду.

Сборные России и Кубы 20 ноября сыграют в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-glushakov-ya-ne-zavershil-kar-eru-v-sbornoj-v-zhizni-vse-vozmozhno/
Денис Глушаков
Сборная России по футболу
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