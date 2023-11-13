Глушаков заявил, что надеется на вызов в сборную России

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что не завершил карьеру в сборной России. Он верит, что может быть вызван в национальную команду.

— Нет, конечно. Не завершил.

— Верите, что еще можете туда попасть?

— А почему нет? В нашей жизни все возможно.

Футболист также признался, что с главным тренером сборной России Валерием Карпиным он не обсуждал свое возможное возвращение.

— А что, разве надо спрашивать что-то? Нет, я с ним не говорил об этом, ха-ха, — цитирует Глушакова «РБ Спорт».

На данный момент Глушаков выступает в костромском «Спартаке» из второй лиги. Контракт игрока рассчитан до лета 2024.

На счету 36-летнего футболиста 5 голов в 57 матчах за национальную команду.