Горшков заявил, что хочет порадовать болельщиков сборной России в матче с Сербией

Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков поделился мнением о предстоящем товарищеском матче национальной команды против Сербии.

— Сейчас идут теории, нам показывают их матчи. Тренерский штаб выделяет не конкретного игрока, а всю команду. В этой игре хотим показать хороший футбол и порадовать болельщиков.

— В игре против Сербии ты можешь встретиться на поле с Тадичем, Митровичем и другими известными игроками. Чувствуешь в себе силы остановить их?

— Конечно, любой игрок должен чувствовать свои силы и уверенность. Не нужно смотреть, кто перед тобой, просто нужно верить в себя, — цитирует Гошкова Metaratings.ru.

Сегодня, 21 марта, сборная России сыграет с командой Сербии на домашнем стадионе «Динамо». Начало — в 20.00 мск.