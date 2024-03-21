Горшков заявил, что хочет порадовать болельщиков сборной России в матче с Сербией

21 марта, 12:13
Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков поделился мнением о предстоящем товарищеском матче национальной команды против Сербии.
— Сейчас идут теории, нам показывают их матчи. Тренерский штаб выделяет не конкретного игрока, а всю команду. В этой игре хотим показать хороший футбол и порадовать болельщиков.
— В игре против Сербии ты можешь встретиться на поле с Тадичем, Митровичем и другими известными игроками. Чувствуешь в себе силы остановить их?
— Конечно, любой игрок должен чувствовать свои силы и уверенность. Не нужно смотреть, кто перед тобой, просто нужно верить в себя, — цитирует Гошкова Metaratings.ru.
Сегодня, 21 марта, сборная России сыграет с командой Сербии на домашнем стадионе «Динамо». Начало — в 20.00 мск.