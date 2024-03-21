Гранат: «Удаление перевернуло игру. Наши играли с подавляющим преимуществом»

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат прокомментировал «СЭ» победу национальной команды над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

«Осталось хорошее впечатление от игры. Было видно, что наши топовые игроки, которые приехали из Европы, выделялись на фоне остальных. Удаление, конечно, перевернуло игру. Произошли корректировки в игре, и наши играли с подавляющим преимуществом. До удаления была равная игра, не сказал бы, что сербы были лучше», — сказал Гранат «СЭ».

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Игра также пройдет в Москве на «ВТБ Арене».