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Сборная России

Сегодня, 12:39

Игнатьев рассказал об отчете Карпина для РФС по сборной России

Виктория Кравченко
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Член комитета сборных команд РФС Борис Игнатьев прокомментировал выступление главного тренера сборной России Валерия Карпина на заседании комитета сборных команд РФС.

25 апреля специалист рассказал комитету о критерия отбора футболистов в национальную команду.

«Если игрок определенной возрастной категории через какое-то время, когда откроют шлюзы, будет в критическом возрасте с футбольной точки зрения, то его нет смысла брать и смотреть.

Второй критерий — рассматривались те люди, которые имеют основание через определение времени быть в сборной команде. Поэтому их надо было вызывать и смотреть, приобщать к игровой деятельности команды, вооружать всеми требованиями и смотреть, насколько они способны реализовать.

Обсуждали, что находятся в поисках команд с теми, с которыми хотели бы сыграть. Сборная должна существовать, должна готовиться. Надо подбирать тех соперников, кто соглашается и готов с нами сотрудничать", — цитирует Игнатьева Sport24.

В конце марта сборная России провела последние товарищеские матчи — сыграла вничью с Ираном (1:1) и победила Ирак (2:0).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-26-ignatyev-rasskazal-ob-otchete-karpina-dlya-rfs-po-sbornoy-rossii
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