Игнатьев рассказал об отчете Карпина для РФС по сборной России

Член комитета сборных команд РФС Борис Игнатьев прокомментировал выступление главного тренера сборной России Валерия Карпина на заседании комитета сборных команд РФС.

25 апреля специалист рассказал комитету о критерия отбора футболистов в национальную команду.

«Если игрок определенной возрастной категории через какое-то время, когда откроют шлюзы, будет в критическом возрасте с футбольной точки зрения, то его нет смысла брать и смотреть.

Второй критерий — рассматривались те люди, которые имеют основание через определение времени быть в сборной команде. Поэтому их надо было вызывать и смотреть, приобщать к игровой деятельности команды, вооружать всеми требованиями и смотреть, насколько они способны реализовать.

Обсуждали, что находятся в поисках команд с теми, с которыми хотели бы сыграть. Сборная должна существовать, должна готовиться. Надо подбирать тех соперников, кто соглашается и готов с нами сотрудничать", — цитирует Игнатьева Sport24.

В конце марта сборная России провела последние товарищеские матчи — сыграла вничью с Ираном (1:1) и победила Ирак (2:0).