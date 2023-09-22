Дюков: «Если сборная России будет побеждать и демонстрировать яркую игру — интерес будет выше»

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» предположил, упал ли интерес болельщиков к сборной России.

— Упал ли уровень интереса россиян к сборной?

— Исхожу из долей, рейтингов, охвата аудитории в СМИ. Пока этого не вижу. Но многое, конечно, будет зависеть от сборной. Если сборная России будет побеждать, демонстрировать яркую игру — интерес будет выше. Это важно, — сказал Дюков «СЭ».

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года. С того момента команда Валерия Карпина провела 8 товарищеских матчей.

В сентябре россияне дважды встречались олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и сыграли вничью с Катаром (1:1).

21 сентября Дюков заявил, что сборная России 12 октября сыграет с Камеруном.