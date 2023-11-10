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Сборная России

Сегодня, 16:16

Источник: Тренеры сборной России не планируют никого вызывать на замену Луневу

Алина Савинова
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В ноябрьском учебно-тренировочном сборе национальной команды России примут участие три вратаря. Замены Андрея Лунева не будет, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, вместо получившего травму Лунева рассматривался вызов кого-то из трех голкиперов — Игоря Лещука, Юрия Дюпина или Михаила Кержакова. Однако в связи с тем, что россияне проведут только один матч, маловероятно, что кто-то будет довызван.

7 ноября 31-летний Лунев попал в число игроков, приглашенных на сбор национальной команды. 9-го числа вратарь «Карабаха» получили повреждение в матче Лиги Европы с «Байером» (0:1). Сам футболист отметил, что на данный момент нет понимания степени серьезности его травмы.

20 ноября сборная России сыграет против Кубы в рамках товарищеского матча. Встреча состоится в Волгограде.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/trenery-sbornoj-rossii-ne-budut-nikogo-vy-zy-vat-na-zamenu-lunevu/
Андрей Лунев
Сборная России по футболу
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