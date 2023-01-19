Канчельскис: «Конечно, звание ЗМС у Черчесова и футболистов сборной незаслуженные»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на слова комментатора Геннадия Орлова, который заявил, что тренерский штаб и игроки сборной России незаслуженно получили звание «Заслуженного мастера спорта России» за 8-е место на чемпионате мира-2018.

«Конечно, это незаслуженно, — цитирует Sport24 Канчельскиса. — Нашим футболистам, как и тренеру, фантастически повезло получить звание ЗМС. Манна небесная свалилась. За восьмое место не дают такое звание даже нашим олимпийским чемпионам. Только за победу. Да, со стороны многих людей было возмущение. Дали — так дали. Не отбирать же теперь. Олимпийцам платят стипендию, а здесь денег нет. Футболистам вручили только значки. Поэтому что есть звание, что его нет — без разницы. Не будем называть по именам, но тот, кто разбирается в футболе, прекрасно все понимает».

Сборная России на чемпионате мира-2018 в четвертьфинале проиграла национальной команде Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4). Победителем мундиаля в России стала сборная Франции.