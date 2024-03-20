Карпин не исключил, что Миранчук, Головин и Захарян вместе выйдут на поле в матче с Сербией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о составе команды на товарищеский матч против Сербии.

— Вероятно ли, что вместе на поле выйдут Алексей Миранчук, Головин и Захарян?

— Это возможно. Возможно совмещение, или, может быть, они будут играть не вместе.

— Определились с капитаном?

— Завтра увидите. Ребята не знают, кто будет капитаном. Состав для себя я на 95 процентов определил. Хороший ли состав? Плохой (смеется), — сказал Карпин на пресс-конференции.

Сборная России проведет товарищескую встречу со сборной Сербии 21 марта на «ВТБ-Арене» в Москве. Начало игры — в 20.00 по местному времени. 25 марта команда Валерия Карпина там же сыграет против сборной Парагвая.