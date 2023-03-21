Карпин поделился мнением о возможном участии сборной России в чемпионате Центральной Азии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об участии национальной команды в первом чемпионате Центральной Азии.

— Сказали, что получили такое предложение. Надо ли играть в Узбекистане в июне при температуре +40? С одной стороны, да. С другой стороны, это не очень вписывается в это время. Как раз начало отпуска выпадает на 11 июня, незадолго до этого финал Кубка. Игроки из команд, которые попадут в финал, не окажутся в сборной. Но главное, что уже начинается отпуск. Впрочем, это не так важно — без отпуска, значит, без отпуска. Но те поля, на которых мы играли... Еще не было подтверждено, где это будет происходить, вроде Бишкек или Ташкент. В Бишкеке вы помните, какое поле. Если оно еще будет и сухое, будет +40... Это убийство. Тут надо подумать.

— Сделан условный шаг в Азию?

— Мы уже давно его сделали. Мы играем с азиатскими командами. А другого варианта играть нет.

— Вы ждете какого-то решения от рабочей группы?

— О ее существовании знаю, но что там обсуждается, не знаю.

— Вы разговаривали с Дюковым по поводу наших перспектив в Азии?

— Нет, такого разговора не было.

13 марта сообщалось, что сборная России может принять участие в первом чемпионате Центральной Азии. Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.