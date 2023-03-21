Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную России Чалова и Уткина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о выборе состава сборной России на мартовский сбор.

— Чернов и Дивеев попали в расширенный состав. Это было ошибкой? Чернов был травмирован, Дивеев только восстановился.

— Не было информации, насколько серьезные травма. Были разговоры, что Дивеев начинает восстанавливаться. Была надежда, что эти игроки могут помочь.

— Нет Чалова и Уткина. С чем это связано?

— Вызвали других игроков.

— Чем не устраивает Чалов? Он один из лучших бомбардиров РПЛ.

— Устраивает. Но мы вызвали Тюкавина, Соболева и Комличенко.

— Вы в принципе их считаете лучшими?

-В принципе — нет. В принципе, не знаю, кто является лучшим нападающим в России на данный момент.

— Тогда почему вызвали тех, кого вызвали, а не Чалова?

— Потому что решили, что на этом этапе лучше будет с этими игроками.

— Почему нет Уткина?

— Вызвали других игроков. Условного Пруцева и условного Облякова.

— Это связано с игрой Уткина сейччас?

— И с этим тоже. Это со всем связано, нет одной причины.

— После травмы Джикии у вас остались два номинальных защитника: Осипенко и Солдатенков. Будете наигрывать Баринова и Литвинова на этих позициях?

— Есть варианты с Сильяновым, Литвиновым и Бариновым.

В марте сборная России проведет два контрольных матча: 23 марта против сборной Ирана, а три дня спустя — против сборной Ирака.