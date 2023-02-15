Кавазашвили назвал плюсы отстранения российских клубов от международных турниров

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что рад отстранению российских клубов от международных турниров.

«Слава богу, что УЕФА И ФИФА нас задавили, тем самым дав возможность очнуться российскому футболу, спасибо им. Теперь мы повернулись лицом к своим воспитанникам, даем им играть. Ребята у нас толковые, сейчас главное, чтобы они окрепли, почувствовали уверенность, и через некоторое время мы увидим результат. Лучше будем ходить на наших мальчиков, чем на каких-то Кралов и других легионеров. Душа радуется от того, как они играют и развиваются», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Сборная России и клубы отстранены от всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года.