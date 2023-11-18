Колосков считает, что сборная России может обыграть Кубу любым составом

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о товарищеском матче сборной России против Кубы.

«На самом деле, не особо важно, кто именно будет играть против Кубы. Сборная России может обыграть их любым составом, если говорить о тех игроках, которые вызваны на этот матч. Уровень команд несопоставим, поэтому у тренерского штаба сборной России будет возможность попробовать разные вариации, сочетания, наиграть связки. Но, безусловно, это не самое главное. Основное здесь — спортивно-политическое значение матча, все остальное второстепенно», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.