Крунич не видит сложностей для проведения товарищеского матча Россия — Босния и Герцеговина

Бывший полузащитник «Москвы» Бранислав Крунич заявил, что не видит препятствий для проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

«Думаю, что этот вопрос лучше адресовать руководителю федерации. Надо учитывать множество факторов, но мне кажется, что нет никаких сложностей, чтобы организовать такую игру. Например, предстоящей осенью», — приводит Betonmobile слова Крунича.

Сборная Боснии и Герцеговины должна была провести товарищескую игру против России в ноябре 2022 года, но в результате команда отказалась от игры.