Исполком УЕФА предложил допустить сборные России до 17 лет к участию в международных турнирах

Исполком УЕФА предложил руководству организации допустить до участия в международных турнирах сборные России до 17 лет, сообщается на сайте УЕФА.

Исполком УЕФА предлагает восстановить мужские и женские сборные России этой возрастной категории (U17) в соревнованиях, даже если их жеребьевка уже состоялась.

«УЕФА осознает, что детей не следует наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен прекращать посылать послания мира и надежды», — сказано на официальном сайте УЕФА.

Матчи команд будут проходить без флага, гимна и не на территории России.

Все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца зимы 2022 года. Это решение продолжает действовать.