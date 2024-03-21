Лавров сообщил, что вместе с главой сербского МИД посетит матч России с Сербией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что он посетит товарищеский матч между сборными России и Сербии вместе с первым заместителем председателя правительства Сербии Ивицей Дачичем. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня будем присутствовать на футбольном матче между сборными России и Сербии. Интерес к этому мероприятию огромный, будет полный стадион. И я уверен, что футболисты порадуют нас хорошей игрой», — сказал Лавров, открывая переговоры с Дачичем.

21 марта сборная России сыграет с Сербией в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало — в 20.00 мск.