Сборная России сыграет свой первый матч в 2024 году в четверг, 21 марта. Соперником национальной команды будет сборная Сербии. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало игры — в 20.00 мск.

В рамках тренировочного сбора Россия в марте 2024 года проведет два матча. Обе игры пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и пойдут в зачет рейтинга ФИФА. Второй товарищеский матч россияне сыграют против Парагвая в понедельник, 25 марта.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию контрольной игры. Следите за ключевыми событиями игр сборной России в матч-центре «СЭ».

В прямом эфире матч сборных России и Сербии покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» и платный канал «Матч! Премьер». Также встречу будет транслировать онлайн-платформа «Okko Sport» и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

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