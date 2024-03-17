Лепехин порассуждал о предстоящих товарищеских матчах сборной России

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин рассказал, что думает о предстоящих товарищеских матчах сборной России против команд Сербии и Парагвая.

«Стоит ли проводить эти поединки? Со спортивной точки зрения они не приносят никакой пользы, потому что совершенно непонятно, когда нас вернут к официальным соревнованиям и какие на тот момент футболисты будут представлять нашу страну. Я не исключаю, что никто из нынешнего состава не дождется шанса поучаствовать в отборе на Евро или ЧМ. Футбольная карьера коротка, время идет быстро. А вот для болельщиков такие матчи нужны, они все же приносят радость людям, да и в политическом аспекте это тоже, наверное, полезно», — цитирует Лепехина «РБ Спорт».

Сборная России сыграет против Сербии 21 марта, 25 марта — против Парагвая. Обе встречи пройдут в Москве.