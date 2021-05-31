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31 мая 2021, 16:34

Левандовски не выйдет в стартовом составе Польши на матч с Россией

Иван Шитик
Корреспондент
Роберт Левандовски.
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Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза поделился ожиданиями перед контрольным матчем с национальной командой России.

«В воротах против России сыграет Фабьянски. Левандовски? У него была небольшая травма, плюс мы так планировали работу, что он не будет сейчас начинать матчи с первых минут. В матче со сборной России мы ходим проверить, как подготовились, работая в недельном цикле», — приводит слова тренера Sport.pl.

Телеканал «РЕН ТВ» покажет в прямом эфире товарищеский матч сборных России и Польши, который пройдет во Вроцлаве (Польша). Трансляция встречи начнется во вторник, 1 июня, в 21.45 (мск).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
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РБ Лейпциг 3
Реал 2
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Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Лукаш Фабьянски
Паулу Соуза
Роберт Левандовски
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
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