Левандовски не выйдет в стартовом составе Польши на матч с Россией

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза поделился ожиданиями перед контрольным матчем с национальной командой России.

«В воротах против России сыграет Фабьянски. Левандовски? У него была небольшая травма, плюс мы так планировали работу, что он не будет сейчас начинать матчи с первых минут. В матче со сборной России мы ходим проверить, как подготовились, работая в недельном цикле», — приводит слова тренера Sport.pl.

Телеканал «РЕН ТВ» покажет в прямом эфире товарищеский матч сборных России и Польши, который пройдет во Вроцлаве (Польша). Трансляция встречи начнется во вторник, 1 июня, в 21.45 (мск).