Мостовой: «Сейчас получается так, что вызов в сборную ничего не значит»

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру национальной команды в период отстранения от международных матчей. Вчера, 12 сентября россияне сыграли вничью с Катаром 1:1 в товарищеской встрече.
«Сейчас получается так, что вызов в сборную ничего не значит. Игра за сборную России сейчас обесценилась в моем понимании. Уже любой игрок — в сборной. В футболке сборной России уже каждый побывал. Раньше такого не было», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
С 4 по 12 сентября прошел сбор национальной команды России. В ее состав вошли 49 игроков, она была разделана на две группы. В первую вошли игроки до 23 лет. Они провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа сыграла вничью со сборной Катара (1:1).