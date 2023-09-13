Мостовой: «Сейчас получается так, что вызов в сборную ничего не значит»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру национальной команды в период отстранения от международных матчей. Вчера, 12 сентября россияне сыграли вничью с Катаром 1:1 в товарищеской встрече.

«Сейчас получается так, что вызов в сборную ничего не значит. Игра за сборную России сейчас обесценилась в моем понимании. Уже любой игрок — в сборной. В футболке сборной России уже каждый побывал. Раньше такого не было», — цитирует Мостового «РБ Спорт».