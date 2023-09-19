Мостовой считает, что смог бы работать в сборной России

Бывший футболист Александр Мостовой, который сейчас проходит обучение на тренера в академии РФС, рассказал, смог бы он работать в нынешней сборной России, которая не имеет турнирных задач.

«Смог бы работать в нынешней сборной России? Вопрос не совсем спортивный. Почему нет? Мотивации будет не хватать? При чем здесь мотивация? Все работают в своих командах. Потом приезжают в сборную и трудятся там. Это их работа, они деньги за это получают. Это все равно сборная. Раньше, чтобы попасть туда, люди пахали. Сейчас же туда берут всех подряд. Еще ты за это деньги получаешь. Если ты бесплатно работаешь, другой вопрос. Но ты приезжаешь туда за зарплату — должен играть. Если не получается, то ты плохой работник», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа. Будучи футболистом, он выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». В составе красно-белых Мостовой стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР. В 2005 году он завершил карьеру игрока.