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Сегодня, 19:01

Мостовой: «Переход РФС в Азию — это несколько шагов назад»

Мария Гусева
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Переход РФС в Азию — это несколько шагов назад, я изначально это говорил, — цитирует «РБ Спорт» Мостового. — Но сейчас мы понимаем, что возвращать в УЕФА нас никто не собирается. Играть международные матчи точно нужно играть. РФС ищет варианты. Если примут нас, то хорошо, будем играть против Саудовской Аравии, Катара и кто там еще? В футбольном плане мы плюсов явно не заработаем. Посмотрим, что будет дальше и как».

Глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Футбол
РФС
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