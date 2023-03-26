Комличенко — о победе над сборной Ирака: «Могли забить больше»

Нападающий сборной России Николай Комличенко прокомментировал победу над командой Ирака (2:0) в товарищеском матче.

— С чем связана неудачная игра в первом тайме?

— Не знаю. Ошибки в футболе всегда бывают. Так получилось.

— Что сказал Карпин? Многие заметили, что именно у игроков «Ростова» были ошибки.

— Были ошибки, да. Такое бывает. Что тут еще сказать. Я не слышал, что в перерыве говорил Валерий Георгиевич.

— Что не получилось в первом тайме?

— Забить гол. Да, нас просили за счет того, что мы где-то ошиблись, подарили шансы.

— Зачем Песьяков так далеко выходил?

— Спросите у него. Я не знаю. Он хотел сыграть точнее, не получилось. Брак технический.

— Не было недооценки соперника?

— Ни в коем случае. Играли дома, давно тут не играли. Атмосфера топ, очень по ней соскучились. Такие игры только дома бы и играл! Вообще кайф!

— Ирак послабее Ирана?

— Да. Во втором тайме они вообще сели. В первом тайме, когда у них были выносы на двух нападающих, они смотрелись неплохо. После этого были атаки. Но Иран посильнее. Могли забить больше.